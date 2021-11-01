В Сочи на длинные выходные приехали 110 тысяч туристов

Сейчас в Сочи находятся 110 тысяч туристов. Кроме того, продажи туров на новогодние праздники в город-курорт уже превысили 51 процент.

- В первую декаду 2022 года мы планируем принять около 250 тысяч человек, - рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский. - В сложившихся условиях максимально важно не только удержать высокий уровень сервиса, но и сохранить стабильную эпидемиологическую работу на курорте.

В горном кластере работает 141 средство размещения общей вместимостью 10 240 номеров. По прогнозам, в зимний сезон загрузка составит около 80 процентов, а в первую декаду января не менее 90 процентов.

Работа по подготовке к зимнему сезону ведется и в прибрежном кластере, где в этом году будут работать около 30 зимних пляжей. Круглогодично открыты более 35 объектов туристского показа.

За выходные в Сочи составили 14 протоколов за нарушение масочного режима и неприменение QR-кодов. Ранее в заведениях общепита Сочи выявили четыре нарушения антиковидных мер.

Напомним, в Сочи с 30 октября по 7 ноября из-за коронавируса ужесточили антиковидные правила.