Skoda возобновила производство после двух недель простоя

Большинство производственных линий Skoda Auto в Чехии были запущены после двухнедельного простоя. Об этом Reuters сообщил представитель компании Камила Биддл.

По ее словам, работа заводов началась с ночной смены в воскресенье, 30 октября.

Напомним, конвейеры чешского автопроизводителя были остановлены 18 октября из-за кризиса в поставках полупроводников. Тогда сообщалось, что на складах компании скопилось около 50 тысяч неукомплектованных автомобилей, а дилерские центры заявляли о многомесячном ожидании новых машин. Руководство предприятия объявило о "необходимости паузы", чтобы завершить сборку почти готовых авто и доставить их клиентам.

Агентство отмечает, что из-за дефицита микрочипов автомобильный сектор Чехии недосчитается продаж на 9 миллиардов долларов США (200 миллиардов чешских крон). Эта сфера составляет основу экономики страны, в ней занято 180 тысяч человек, и на нее приходится четверть промышленного производства.

Руководство Skoda прогнозирует постепенное улучшение ситуации во второй половине 2022 года.