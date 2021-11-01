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01.11.2021 06:17
Рубрика: Общество

Только не овсянка: Врач назвал лучший завтрак для быстрого похудения

Текст: Оксана Грибанова

Доктор медицинских наук, профессор, диетолог Алексей Ковальков предупредил, что употребление овсянки по утрам - не лучший вариант для желающих сбросить лишний вес. Каши можно порекомендовать есть только перед спортзалом.

Фото: iStock
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"На протяжении долгих лет клинической практики я обратил внимание, что те люди, которые едят каши по утрам, через два часа хотят есть. Углеводы из продукта поднимают уровень сахара в крови, выделяется инсулин. В результате примерно через два часа возникает гипогликемия и на фоне этого практически неконтролируемый голод. Поэтому я не сторонник каш, разве что перед спортзалом. А традиция есть утром овсянку - не очень правильная", - отметил диетолог.

Утром человеку "нужно прежде всего восполнить нехватку белка в организме".

"Эталоном по аминокислотному составу является яичный белок. Это идеальный завтрак. Если съедать утром яйца всмятку, то в течение дня человек ест на 25 процентов пищи меньше, чем в том случае, когда он съедает яйца вкрутую или вообще не ест этот продукт", - уточнил Ковальков. Материал об этом опубликован на канале доктора в YouTube.

Чтобы избавиться от надоевшего живота, независимо от возраста, врач посоветовал убрать из рациона сахар, картофель, белый рис, мед и фруктовые соки.

Также Алексей Ковальков порекомендовал добавлять в кофе вместо сахара корицу.

"Корица достоверно нормализует углеводный обмен. В частности, она снижает толерантность инсулина к клеткам-рецепторам", - сказал диетолог.

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