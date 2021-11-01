В Беларуси определили самый популярный легковой автомобиль

О том, что о вкусах не спорят, особенно, когда речь идет о личном транспорте, подтверждает в Беларуси и статистический обзор, опубликованный БЕЛТА. Сразу семь марок элегантных легковушек вошли в топ самых популярных машин, включая ВАЗ, Volkswagen, Renault, Audi, Ford, Peugeot и BMW.

Правда, самой народной маркой легкового автомобиля в личной собственности белорусов в 2020 году оказался Volkswagen, уточняет агентство. По данным МВД, на конец прошлого года парк транспортных средств в организациях республики составил 520 тысяч штук, в личной собственности граждан - 3912 тысяч штук.

Наращивается в РБ и производство собственных легковых машин. В январе - сентябре текущего года произведено 21 633 штуки легковых автомобилей, что составляет 147,5 процента к аналогичному периоду 2020 года.

В Беларуси создана и разветвленная сеть автомобильных дорог, позволяющая обеспечить связь со всеми населенными пунктами. Их протяженность на конец 2020 года составила 86,7 тыс. км, из них с твердым покрытием - 75,4 тыс. км.

Кстати, статистика утверждает, что услуги автомобильного транспорта в январе - августе 2021 года обеспечили 17,7 процента общего объема экспорта услуг страны, или 127,1 процента к аналогичному периоду прошлого года.