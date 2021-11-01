В РАН сообщили о завершении слабой магнитной бури на Земле

Слабая магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии РАН. "За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным", - отметили ученые.

Очень слабое возмущение геомагнитного поля планеты было зарегистрировано 31 октября с 15 по 18 часов по московскому времени. В настоящее время степень в магнитном поле нашей планеты полный штиль.

Напомним, 28 октября астрофизики зафиксировали на Солнце несколько сильных вспышек, одна из которых относится к максимальному классу X.