Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история"

На YouTube-канале Netflix появился трейлер мини-сериала "Реальная история" (True Story) с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом. Премьера запланирована на 24 ноября.

В ролике показан выход на сцену популярного комика (Харт), взбирающегося по ступеням славы при поддержке старшего брата (Снайпс). Этому сопутствуют обязательные вечеринки, полные алкоголя, и знакомство с нужными людьми. Судя по описанию, нас ожидает рассказ о запутанном мире знаменитостей, преступлений и лжи.

Сценарий Эрика Ньюмана ("Нарко", "Нарко: Мексика") , режиссер Ханель М. Кулпеппер ("Звездный путь: Пикар", "Соболезную вашей утрате"), Стивен Уильямс ("Хранители").