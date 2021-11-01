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Вышел трейлер мини-сериала "Реальная история"

Новости
    01.11.2021, 10:02
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix появился трейлер мини-сериала "Реальная история" (True Story) с Кевином Хартом и Уэсли Снайпсом. Премьера запланирована на 24 ноября.

Фото: youtube.com/ Netflix
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В ролике показан выход на сцену популярного комика (Харт), взбирающегося по ступеням славы при поддержке старшего брата (Снайпс). Этому сопутствуют обязательные вечеринки, полные алкоголя, и знакомство с нужными людьми. Судя по описанию, нас ожидает рассказ о запутанном мире знаменитостей, преступлений и лжи.

Сценарий Эрика Ньюмана ("Нарко", "Нарко: Мексика") , режиссер Ханель М. Кулпеппер ("Звездный путь: Пикар", "Соболезную вашей утрате"), Стивен Уильямс ("Хранители").

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