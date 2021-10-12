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Появился трейлер третьего сезона сериала "Нарко: Мексика"

Новости
    12.10.2021, 11:40
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Netflix Russia появился трейлер "мексиканского" спин-оффа "Нарко" с русскими субтитрами. Он выйдет в эфир 5 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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Изначально сериал планировался как очередной сезон культового "Нарко", но затем отпочковался в отдельный проект. Создатели не прогадали: зрителям оказалось интересно следить за перипетиями торговцев наркотиками и борьбой кланов в нарковойнах.

Если в первых двух сезонах играли Майкл Пенья ("Падение Луны"), Диего Луна ("Андор", "Изгой-один: Звездные войны. Истории"), то к третьему сериал немного растерял звездность. Сценаристы перенесли действие в 90-е, когда глобализация касается и такого специфического вида бизнеса.

"Хаос таит в себе возможности", - говорит один из героев в трейлере, полном диалогов на испанском, перестрелок и взрывов.

Режиссер и сценарист - Алонсо Руиспаласис.

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