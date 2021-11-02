13 лет хранили в гараже. Nissan Patrol без пробега продают за 5,5 млн рублей

Внедорожник Nissan Patrol выпуска 2008 года, который за 13 лет проехал всего 3400 километров, выставили на продажу за 5 500 000 рублей. Отметим, что сейчас новый Toyota Land Cruiser 300 стоит от 5 776 000 рублей.

Как сообщается в объявлении на сайте Auto.ru, машина хранилась в отапливаемом помещении и не участвовала в ДТП. В целом состояние Patrol описано как заводское, утверждается, что внедорожник такой сохранности и этой модели в России единственный.

У выставленного на продажу автомобиля под капотом 3,0 литровый дизельный мотор, который выдает 160 л.с. Он работает в паре с автоматической коробкой. Среди установленных опций - климат-контроль, электрорегулировки и подогрев передних сидений, а также кожа в салоне. Также уточняется, что владелец снабдил машину охранной системой.

Добавим, что в России Nissan Patrol не продается с 2017 года. Новое поколение внедорожника было представлено два года назад в Арабских Эмиратах. Автомобиль получил практически полностью перекроенную переднюю часть, "корму" отличает новая задняя дверь, бампер и фонари с динамическими указателями поворота.

Фото: www.auto.ru