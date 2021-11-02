Бастрыкин встретился с председателем госкомитета судебных экспертиз Беларуси

Сегодня Александр Бастрыкин провел рабочую встречу с председателем Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь Алексеем Волковым.

Бастрыкин сказал, что в 2019 году в законодательство России были внесены изменения, по которым эксперты СК получили статус государственных судебных экспертов. И на базе существующих экспертно-криминалистических подразделений появилось новое государственное судебно-экспертное учреждение - Судебно-экспертный центр СК России. По мнению главы СК, образование ведомством собственной экспертной службы позволило "оптимизировать затраты на производство экспертных исследований и сократить сроки следствия".

В октябре этого года представители "Белсудэкспертобеспечения" Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь были у нас в СК для обмена опытом.

В СКР про сегодняшнюю встречу рассказали вот что. Белорусские коллеги продемонстрировали технические средства и приспособления, выпускаемые РУП "Белсудэкспертобеспечение". Эту продукцию планируется использовать для проведения занятий с сотрудниками нашего СК, которые приезжают в братскую страну на повышение квалификации, и студентами образовательных учреждений СКР, изучающих криминалистику.

- Обсуждая важность активизации работы по расследованию геноцида мирных жителей в годы Великой Отечественной войны на территории бывших республик Советского Союза, участники встречи отметили важность экспертной работы, в ходе которой исследуются, в том числе, архивные материалы. Кроме того, обозначена актуальность обмена специальными познаниями при проведении экспертиз в ходе расследования преступлений в сфере информационных технологий.

В этой связи были достигнуты договоренности о подготовке и реализации на практике программ обучения, которые позволяли бы российским и белорусским экспертам и криминалистам учиться и перенимать друг у друга положительный опыт, - объяснили в ведомстве.