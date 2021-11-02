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Брэдли Купер экранизирует культовый роман "Гиперион" Дэна Симмонса

Новости
    02.11.2021, 18:33
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Продюсерская компания Брэдли Купера заключила контракт с Warner Bros. об экранизации научно-фантастического романа "Гиперион" Дэна Симмонса (по его роману снимали первый сезон "Террора").

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, Купер вместе с Грэмом Кингом ("Богемская рапсодия", "Tomb Raider: Лара Крофт") выступят в роли продюсеров, сценаристом назначен Том Спезейли (сериал "Эш против Зловещих мертвецов"), ведутся поиски подходящего режиссера.

Литературный цикл "Песни Гипериона" состоит из четырех книг, и как именно они будут адаптироваться под киноформат, пока неясно.

Ранее планировалось выпустить мини-сериал для канала SyFy, но эта идея с течением времени была отвергнута. Масштабный размах произведения решили представить в виде нескольких фильмов.

Книжный первоисточник рассказывает историю далекого будущего, в котором Земля была уничтожена, а человечество расселилось на других планетах.

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