Глава ФНКА Белорусов России пообщался со студентами МГУ

Встреча прошла на площадке Федеральной национально-культурной автономии Белорусов России - ее председатель Сергей Кандыбович встретился со студентами исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Как ведущий эксперт в области межнациональных отношений он был приглашен Студенческим историческим научным обществом "Facta non Verba".

Лидер белорусов России ежегодно выступает перед историками Московского университета в рамках тематических лекториев "Слово лидерам", "Народы Москвы для Москвы", "Белорусская диаспора России и мира", а его именной фонд в Архиве истории белорусской диаспоры исторического факультета МГУ содержит десятки аудио- и видеозаписей, тысячи документов. "Помимо лекций и дружеских бесед студенты ежегодно проходят в нашей автономии практику, работая с документами внутреннего архива автономии", - рассказал "СОЮЗу" Сергей Кандыбович.

Важно сохранить общие скрепы Беларуси и России в "единой кровеносной системе" наших стран и народов

Принявшие участие в заседании Студенческого общества ребята обучаются на магистерских программах "История диаспор и миграционных процессов" и "История белорусской диаспоры", поэтому темы межнациональных отношений, национальной идентичности, участия во Всероссийской переписи населения, значения праздника Дня народного единства, состояния и перспектив российско-белорусского взаимодействия вызвали у них самый живой отклик и интерес.

Такие встречи со студентами необходимы, считает Сергей Кандыбович. "Им, будущим профессионалам в этих вопросах, важно встречаться с реальными акторами национальной политики. А нам, практикам государственной национальной политики, необходимо общаться с молодежью. Межпоколенческое взаимопонимание и духовное родство формируется на конструктивном опыте многих поколений. Необходимо изучать и фиксировать то, что делалось в межнациональной сфере ранее и делается сейчас. На историческом факультете МГУ в этом направлении активно работает, изучая деятельность национально-культурных общественных организаций России, стран ближнего зарубежья и мира, лаборатория истории диаспор и миграций", - сказал председатель автономии обозревателю "СОЮЗа".

Отвечая на вопросы студентов о том, как период пандемии повлиял на жизнь диаспор, Сергей Кандыбович подчеркнул, что, хотя все сильно соскучились по живому общению, количество мероприятий, которые проводят белорусы России, не сократилось. "К режиму онлайн мы уже привыкли и относимся как к должному. Сегодня участником наших дистанционных мероприятий становится аудитория числом от 40 тысяч до 150 тысяч человек, это в разы больше, чем в очном формате. Пандемия закончится, когда-нибудь мы вернемся к привычному прямому общению, но онлайн-формат сохранится, так как он показал свой широчайший потенциал и возможности", - считает председатель автономии.

"Историки - это те люди, которые готовы к активной политической жизни в последующем. Я не сомневаюсь, что вы отслеживаете многие современные тенденции в жизни страны!" - акцентировал Кандыбович. Именно поэтому в рамках прошедшей встречи вопросы национальной политики и деятельности национально-культурных объединений он обозначил как самые животрепещущие. А сохранение национальных культур нашей страны - одной из важнейших государственных задач многонациональной России, в которой проживает 193 народа. Говоря о деятельности национально-культурных автономий, Сергей Кандыбович подчеркнул необходимость четкого осознания ее границ. Для белорусов России это прежде всего сохранение белорусской культуры, а также общих скреп Беларуси и России в "единой кровеносной системе" наших стран и народов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Оксана Солопова, руководитель лаборатории истории диаспор и миграций исторического факультета МГУ:

- Истфак МГУ первым начал заключать соглашения о сотрудничестве с национально-культурными общественными организациями, в том числе белорусскими. Руководству факультета, сотрудникам, занимающимся изучением национальных отношений и национальной политики, изначально была понятна историческая значимость общественных инициатив, процессов, формирующихся в гражданском обществе нашей страны с начала 90-х годов XX века, ресурс этих организаций. И мы не ошиблись. Наше сотрудничество оказалось настолько эффективным, что сформировало новое учебно-научное направление, в 2015 году была создана лаборатория истории диаспор и миграций, позднее открыты две тематические магистерские программы, где изучаются и преподаются эти темы... Белорусская диаспора, белорусские вузы, Национальная академия наук Беларуси - наши стратегические партнеры. Это взаимодействие системно и дает яркие новаторские результаты.