Главный университет Беларуси отметил 100-летний юбилей

30 октября свой вековой юбилей отметил главный университет Беларуси - БГУ. По этому случаю в Минске прошло Торжественное заседание Совета БГУ, которое стало ключевым мероприятием в программе празднования 100-летия ведущего вуза страны.

Хотя решение о создании БГУ было принято 25 февраля 1919 года, именно в этот день, 30 октября 1921 года, начались занятия для первых студентов. Их тогда было 1390 человек, а профессорско-преподавательский состав насчитывал всего 49 человек. Первоначально обучение велось на трех факультетах - медицинском, рабочем и общественных наук. В феврале 1925 года прошел первый выпуск - тогда университетский диплом получили 26 юристов и 34 экономиста. А в октябре 1927 года при БГУ открылась аспирантура. Осенью этого же года в центре Минска началось строительство университетского городка.

Современный БГУ - это 18 факультетов, на которых обу­чаются свыше 30 тысяч человек, в том числе из России. А в целом образование здесь получают студенты и аспиранты из 62 стран мира. Профессорско-преподавательский состав насчитывает 3,5 тысячи человек, в том числе восемь академиков и 11 членов-корреспондентов НАН Беларуси.

Празднование столетия Белорусского госуниверситета внесено в список памятных дат ЮНЕСКО

В рамках Союзного государства у Белорусского государственного университета подписаны соглашения о совместных магистерских программах с МГУ и Российским университетом дружбы народов, предусматривающие выдачу дипломов сразу двух вузов. Согласно этим договоренностям в 2019 году на исторических факультетах БГУ и МГУ появилась российско-белорусская магистерская программа "История белорусской диаспоры", по которой уже выпустились первые магистры с двумя дипломами. А в 2021 году стартовала аналогичная программа на юридических факультетах БГУ и РУДН.

Ректор Белорусского гос­университета Андрей Король, выступая на Торжественном заседании Совета БГУ, подчеркнул: "Наш университет ориентирован на подготовку специалистов XXI века. В Белгосуниверситете активно работают технологии по развитию личностного потенциала студента, его самореализации. Сегодня в Беларуси каждая пятая кандидатская диссертация и каждая шестая докторская защищается в БГУ. И университет наш намерен оставаться флагманом и впредь".

Свое видеообращение к участникам Торжественного заседания Совета БГУ направил и Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, подчеркнув, что Белорусский государственный университет является национальным брендом Беларуси. "У меня есть право в день 100-летия БГУ обратиться к участникам собрания, которое посвящено истории прославленного белорусского вуза, который неотрывно связан со всеми этапами развития Беларуси", - сказал Дмитрий Мезенцев.

"Высок рейтинг университета и в самой Беларуси, и за рубежом. Уникальны те связи, которые наработаны представителями научного сообщества как в естественно-научной сфере, так и в гуманитарной. Но самое удивительное то, что на протяжении всех этих лет, особенно в последние годы, когда перед миром стоят новые задачи по формированию нового технологического уклада и цифровизации экономики, университет очень современно и живо отражает те требования, в том числе рынка труда, на которые нужно быстро и вовремя реагировать. Так и происходит. Открываются новые специальности и специализации, все более широко представлены труды ученых БГУ на белорусской, российской и зарубежной сцене", - заметил Государственный секретарь Союзного государства.

Дмитрий Мезенцев подчеркнул: "Сегодня, когда университет, оглядываясь в свою историю, формирует планы на будущее, мы обращаемся к руководству вуза, ко всем педагогам, преподавателям, исследователям, студентам, аспирантам и магистрам с предложением еще раз посмотреть на то, что может огромный коллектив - авторитетный, влиятельный, яркий, самобытный - сделать ради упрочения двусторонних отношений, ради углубления тех отношений, которые есть в нашем достоянии. И ради расширения масштаба союзного строительства".

К слову, столетие Белорусского государственного университета внесено в список памятных дат ЮНЕСКО, что придает мероприятию международный статус. Сегодня, согласно рейтингам, среди 30 тысяч университетов мира БГУ входит в 1% лучших из них. За минувшие сто лет в БГУ подготовлено свыше 185 тысяч специалистов по разным направлениям, 4,7 тысячи кандидатов наук, 700 докторов наук, более 15 тысяч иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов. В числе выпускников - известные ученые, академики, лауреаты Нобелевской премии, призеры Олимпийских игр.

Кстати

Первым ректором БГУ был историк-славист, выпускник историко-филологического факультета МГУ профессор Владимир Иванович Пичета. Он возглавлял БГУ на протяжении восьми лет. Считается, что именно Владимир Пичета содействовал формированию университета как научно-образовательного центра, в котором должны создаваться научные школы. Обучать студентов главный белорусский университет продолжал даже в годы войны. 15 мая 1943 года Совнарком СССР принял постановление "О возобновлении работы Белорусского государственного университета". Он возродился в Подмосковье на станции Сходня при активной помощи Московского университета. В октябре 1943 года к занятиям приступили около 300 человек. Тогда Московский университет вместе с другими московскими вузами передал БГУ 18 тысяч томов научных книг, учебники, ценное оборудование. Но самой ценной оказалась помощь в виде человеческого капитала - студентам Белорусского университета читали лекции лучшие профессора МГУ. Летом 1944 года, после освобождения Беларуси, студенты и преподаватели университета вернулись из Подмосковья в Минск. С 16 октября 1944 года начались занятия.