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02.11.2021,  
15:58
Текст:  Алексей Моисеев

Комплекс активной защиты Trophy успешно испытали на танке Leopard 2

Состоялась первая серия успешных огневых испытаний комплекса активной защиты Trophy, установленного на немецком танке Leopard 2. Как сообщило Министерство обороны Израиля, данные работы проводятся в соответствии с соглашением, подписанным в феврале прошлого года с министерством обороны Германии.
Фото: Boevaya mashina / wikimedia.org Фото: Boevaya mashina / wikimedia.org
Фото: Boevaya mashina / wikimedia.org

Боевые тесты были проведены разработчиком КАЗ, компанией Rafael, и производителем бронетехники Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

Они продемонстрировали интеграцию Trophy с боевой машиной и возможности самой противоракетной системы. Показатель успешности перехвата оказался намного выше 90%. Также оборудование обеспечивало точное определение местоположения позиции, откуда велся обстрел.

Другие подробности, например, какие были использованы противотанковые управляемые ракеты, реактивные гранаты, пока не сообщаются. Также нет видеоматериалов с полигона.

Зарубежные и российские военные эксперты неоднократно отмечали, что после такой модернизации у Leopard 2A7, наряду с тем, что у него существенно повысятся характеристики защищенности, значительно увеличится и боевая масса. По разным оценкам, она вплотную приблизится к 70000 кг, что негативно отразится на мобильности, проходимости и скоростным характеристикам.

Фото: Ilykvital / wikimedia.org
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Известно, что машинам из Германии предстоит соревноваться с южнокорейскими K2NO Black Panther в Норвегии, вооруженные силы которой планируют обновление своего бронетанкового парка.

Trophy в настоящее время уже используются на израильских Merkava Mark 4, тяжелых бронетранспортерах Namer, американских М1А2С Abrams. Опробовали его и на британском Challenger-2.

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