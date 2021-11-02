Lada Largus Cross получил новые опции, но авто могут не доехать до покупателя

На АвтоВАЗе приступили к сборке Lada Largus Cross с новыми опциями: универсалы оснащаются мультимедиа EnjoY и передними датчиками парковки.

Об этом со ссылкой на источники на заводе пишет группа Avtograd news, однако один из пользователей опровергает данную информацию, заявляя, что "в описании товарных комплектаций на второе полугодие с передним парктроником ничего нет", заключая, что автомобили, собранные на конвейере, "явно не для рынка".

В настоящее время цены на Lada Largus Cross начинаются от 950 900 рублей. Во всех комплектациях кросс-версия универсала оснащается 106-сильным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП.

Ранее сообщалось, что новую опцию получат коммерческие модификации Lada Largus: фургоны оснастят камерой заднего вида.

Ожидается, что с 15 ноября 2021 года цены на все модели Lada, включая семейство Largus, станут выше из-за обязательных дополнительных опций, список и стоимость которых регламентируют не дилеры, а непосредственно АвтоВАЗ - такой моделью продаж заинтересовались в ФАС, будет проведена проверка.