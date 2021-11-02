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02.11.2021 14:48
Рубрика: Российский автопром

Lada Largus Cross получил новые опции, но авто могут не доехать до покупателя

Текст: Константин Руссов

На АвтоВАЗе приступили к сборке Lada Largus Cross с новыми опциями: универсалы оснащаются мультимедиа EnjoY и передними датчиками парковки.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Об этом со ссылкой на источники на заводе пишет группа Avtograd news, однако один из пользователей опровергает данную информацию, заявляя, что "в описании товарных комплектаций на второе полугодие с передним парктроником ничего нет", заключая, что автомобили, собранные на конвейере, "явно не для рынка".

В настоящее время цены на Lada Largus Cross начинаются от 950 900 рублей. Во всех комплектациях кросс-версия универсала оснащается 106-сильным двигателем 1.6 литра и 5-ступенчатой МКП.

Ранее сообщалось, что новую опцию получат коммерческие модификации Lada Largus: фургоны оснастят камерой заднего вида.

Ожидается, что с 15 ноября 2021 года цены на все модели Lada, включая семейство Largus, станут выше из-за обязательных дополнительных опций, список и стоимость которых регламентируют не дилеры, а непосредственно АвтоВАЗ - такой моделью продаж заинтересовались в ФАС, будет проведена проверка.

#Lada