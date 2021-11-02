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Рубрика: В мире

Премьер-министр Австралии жестко ответил Макрону на обвинения во лжи

Текст: Максим Макарычев
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон нанес ответный удар президенту Франции Эмманюэлю Макрону из-за его высказываний по поводу сделки на поставку подводных лодок. Он сообщил подробности переговоров по контракту после того, как президент Франции обвинил его во лжи и призвал к отмене соглашения на 90 миллиардов долларов. Об этом сообщает Guardian.

Выступая перед репортерами в Глазго, где он присутствует на конференции ООН по климату Cop26, Моррисон сказал, что Макрон был хорошо осведомлен тем, как Австралия рассматривала возможность выхода из "проблемного контракта" с Францией на создание дизельной подводной лодки Naval Group. Моррисон пояснил, что был максимально прозрачен с президентом республики насчет дизельных подводных лодок, которые не смогут удовлетворить потребности Австралии.

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Целью Макрона был явно Моррисон, когда он обвинил во лжи своего австралийского коллегу на саммите "Большой двадцатки" в Риме, при этом уточнив, что он "очень уважает" Австралию и австралийцев. Заметно разъяренный Моррисон был ошеломлен замечаниями Макрона по завершении встречи G20 в Риме в воскресенье вечером. Политик подчеркнул, что заявление Макрона, будто он был ошеломлен расторжением контракта, противоречит высказываниям хозяина Елисейского дворца, сделанным в ходе их разговора в середине года.

Моррисона заявил, что летом он высказал сомнения в беседе с Макроном по поводу контракта на поставку французских подлодок, однако "был не готов" полностью откровенничать с президентом Франции в отношении своего плана приобретения атомных подводных лодок у американцев. По словам австралийского премьера, он пытался предупредить Макрона о пакте AUKUS до того, как он был обнародован, но президент Франции якобы не ответил на его звонок. Моррисон сказал, что затем он написал Макрону сообщение о важности разговора двух лидеров.

"Президент Франции в течение нескольких месяцев четко осознавал, что существуют опасения по поводу срыва сделки, и в течение этого периода у нас была переписка и другие сообщения", - сообщил он.

Моррисон не ответил на вопрос, предлагала ли Франция поставить Австралии другие атомные подводные лодки в качестве альтернативы, отметив, что Канберра изначально не была заинтересована в этом варианте. Он также отказался отвечать на вопрос о том, рассказал ли он Макрону детали тройственного военного пакта с Вашингтоном и Лондоном.

Австралийский премьер ранее столкнулся с публичным осуждением своего поведения во время скандала с подводными лодками не только со стороны Макрона, но и со стороны президента США Джо Байдена. Глава Белого дома во время встречи с Макроном на полях саммита "большой двадцатки" заявил, что объявление о пакте AUKUS было "неуклюжим" эпизодом. По словам Байдена, у него "сложилось впечатление, что Франция была проинформирована" о намерении Австралии отказаться от контракта "задолго до публичного обнародования пакта". Остается неясным, упрекал ли президент США своих высокопоставленных сотрудников за то, что он не был в курсе всех нюансов сделки с Австралией.

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