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02.11.2021 22:20
Рубрика: Экономика

Что нельзя пропустить, оказавшись на российских берегах Японского моря

Текст: Александр Кротков
Российская газета - Неделя № 251(8602)
Владивосток, несмотря на свою многолетнюю закрытость в советские времена и удаленность от европейской части страны, оказался на редкость красивым живописным городом с современной архитектурой.
С центральной площади города открывается вид на гавань и перекинутый через нее Золотой мост. Фото: Александр Кротков С центральной площади города открывается вид на гавань и перекинутый через нее Золотой мост. Фото: Александр Кротков
С центральной площади города открывается вид на гавань и перекинутый через нее Золотой мост. Фото: Александр Кротков

На рейде и у причалов его огромного порта стоят вперемежку гражданские и военные корабли разных эпох на радость туристам - охотникам за редкими селфи. Некоторые из судов превращены в музеи под открытым небом. А на набережной в парках выставлены орудия, снятые с кораблей, составлявших некогда боевую мощь державы. И не только орудия, а целые подводные лодки, притом легендарные. Забраться туда внутрь, пощупать все своими руками - великая радость не только для мальчишек, но и для их пап.

90% деревьев Владивостока больны после ледяного дождя годичной давности

Для туристов тут настоящий рай. Одних маяков несколько. Особый восторг приезжих (и гордость местных) вызывает знаменитый вантовый автомобильный мост Русский, протянутый через пролив Босфор Восточный. Это сооружение с самым длинным в мире пролетом. Туристы фотографируются на его фоне обычно с двухтысячной банкнотой в руках, на которой этот мост изображен.

Рядом с мостом - береговые батареи, которые охраняли некогда вход в бухту. А под ними - разветвленная сеть подземных ходов и казематов, которые связывали огневые точки. Подводный мир в этой части японского моря девственный, его обитатели непуганые. Некоторые позволяют себя подкармливать, гладить. Хотя для человека это не всегда безопасно. Например, нежности одной аквалангистки, которая решила поцеловать щупальце гигантского красного осьминога, чуть было не закончились травмой губы экзальтированной дамы, когда головоногое в ответ присосалось к плоти человека.

Находятся в Приморье предприимчивые люди, научившиеся зарабатывать даже на нашем бездорожье. Сафарийная вылазка на военном японском джипе "сэконд-хэнд" по самым живописным местам побережья вызвала настоящий восторг у всех участников нашей группы. Хотя и растрясла нас изрядно.

Дальневосточное побережье страны, еще недавно дикое и безлюдное, обживается. Вырастают гостиницы, коттеджные поселки. Край преображается.

Береговые батареи рядом с мостом Русский - отличная точка фотосъемки. Фото: Александр Кротков
Кстати

Владивосток находится на одной широте с Сочи. Летом вода даже на глубине прогревается здесь до 18-20 градусов. И пляжи города переполнены купающимися.

Солнечных дней в году здесь в 4 с лишним раза больше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Хотя налетают и тайфуны.

Рядом с Владивостоком нашли две площадки для строительства нового города

Долететь из Москвы до Владивостока и обратно можно за 25 тысяч рублей, если подгадать момент максимальной скидки на авиабилеты. А если с пересадкой, то даже за 21 тысячу.

Цены на морские деликатесы на городских прилавках такие же, как в Москве. Но в общепите обед стоит в среднем почти в полтора раза дешевле, чем в столице.

Гигантские гребешки теперь выращиваются на специальных аквафермах. Фото: Александр Кротков

Среди фастфуда преобладают выходцы из Кореи и Японии.

Везут отсюда трепангов в меду (это морской жень-шень) и конфеты "Птичка" (прародитель торта "Птичье молоко").

Под водой только в одной из бухт в трех часах езды на юг от Владивостока находится на глубине до 30 метров четыре затонувших корабля разных эпох, куда возят погружаться дайверов. Кроме того, на дне тут можно встретить остатки противолодочных заграждений - металлические сети и державшие их бакены.

Полуметровая рыба, которую местные называют собачкой, позволяет себя гладить. Фото: Александр Кротков
Дальневосточная нерпа подплывает к дайверам совсем близко и норовит обнюхать их ласты. Фото: Александр Кротков
Береговые батареи рядом с мостом Русский - отличная точка фотосъемки. Фото: Александр Кротков
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