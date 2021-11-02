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02.11.2021 06:21
Рубрика: Власть

В Приамурье построили новый мост вместо рухнувшего

Текст: Сергей Набивачев
Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства Амурской области Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства Амурской области
Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожного строительства Амурской области

1 ноября в городе Свободном открыли движение по новому путепроводу над Транссибом. Мост длиной 174 метра построили на месте рухнувшего перехода, который соединял "Центральную" и "Залинейную" части города.

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"Это важная артерия для всего города. Обрушение путепровода в 2018 году сильно осложнило всем жизнь. Были затрачены значительные средства для благоустройства объездных путей. С его запуском общественный транспорт возвращается на привычный маршрут, что значительно сократит время поездок в "Залинейную" часть города", - написал в Instagram губернатор Амурской области Василий Орлов.

К строительству путепровода приступили в сентябре 2020-го. Работы велись над действующем участком Транссиба без остановки движения поездов и с минимальным применением технологических окон. Пролеты конструкции выполнены из атмосферостойкой стали, не требующей антикоррозийной защиты на протяжении всего срока эксплуатации.

Как рассказал замминистра транспорта региона Дмитрий Лучников, сейчас ведомство ведет работу по привлечению федеральных средств на строительство еще трех путепроводов - в Новобурейском, Серышеве и Завитинске.

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