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02.11.2021 20:02
Рубрика: Происшествия

МВД сообщило о возможном задержании сбежавшего боевика из банды Басаева

Текст: Наталья Коротченко

Сотрудники полиции совместно с УФСБ задержали в Астрахани мужчину, который, предположительно, является совершившим побег из-под стражи из психиатрической больницы. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе областного УВД.

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- В настоящее время устанавливается его личность, у задержанного отсутствуют какие-либо документы, - сказали в ведомстве.

Как писала "РГ", с 26 октября сотрудники полиции, Росгвардии и ФСБ вели поиски сбежавшего из психиатрической больницы 39-летнего Магомеда Алханова, который проходил там экспертизу.

Мужчина, ранее осужденный по статье "Бандитизм", подозревается в том, что состоял в банде Басаева и Хаттаба и участвовал в нападении на псковских десантников.

Сбежавшего объявили в федеральный розыск, а региональное управление УФСИН сообщило о вознаграждении в 100 тысяч рублей за оказание помощи в розыске и поимке преступника.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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