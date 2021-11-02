На Кубани зафиксировали 17 случаев подделки сертификатов о вакцинации

В ГУ МВД по Краснодарского края рассказали о борьбе с нелегальным бизнесом по подделке сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как сообщили в пресс-службе кубанской полиции, на сегодня задокументированы уже 17 случаев сбыта поддельных бумаг о прививке.

- По этим случаям сейчас расследуется шесть уголовных дел. Из них четыре факта подделки сертификата о вакцинации квалифицированы по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов", один факт мошенничества и факт должностного преступления, - отметили в пресс-службе правоохранительного ведомства.

Информация о подделках сертификатов впервые поступила в полицию в середине 2021 года и с тех пор появляется регулярно. При этом, уголовная ответственность может ждать не только тех, кто решил заработать на нелегальном рынке, но и тех, кто этими услугами пользуется.

- Гражданин, приобретающий заведомо поддельный сертификат о проведенной вакцинации от COVID-19, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он документ или нет, - напомнили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Если вдруг человек, купивший поддельную справку, окажется источником заражения и из-за него кто-то погибнет, то ему придется отправиться в колонию, причем на длительный срок - до 7 лет по статье 236 УК РФ.

Как ранее сообщала "РГ", уголовное дело возбудили против 66-летней врача-терапевта из Туапсе. Ее подозревают в сбыте поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Тем временем, власти Кубани сейчас обсуждают возможность ужесточения наказаний за подделку и приобретение фиктивных сертификатов.