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02.11.2021 13:50
Рубрика: Происшествия

В Челябинске нашли семью, снимавшую ролики про бабушку с деменцией

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске нашли 88-летнюю пенсионерку, которая, проживая с молодыми родственниками, сама того не ведая, стала звездой TikTok. За бабушкой ухаживает ее дочь, а вместе с нею в квартире прописаны попавшие под подозрение внучка с супругом. Накануне вечером пенсионерку навестили представители прокуратуры, Следственного комитета, органов опеки, а также участковый терапевт, который осмотрел женщину для выявления признаков физического насилия, если таковые имелись в семье.

Фото: Следственный комитет РФ
Следователи проверят видеосъемку больной пенсионерки

Как сообщила "РГ" министр социальных отношений региона Ирина Буторина, дочь пожилой женщины осуществляет за ней весь необходимый уход - она сыта, одета, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Поэтому повода для изъятия пенсионерки из семьи нет. Кроме того, бабушка официально считается дееспособной, под опеку не передана. И решать, где ей жить, по закону имеет право сама.

- Мы предложили родственникам варианты оказания помощи для обеспечения круглосуточного ухода за пожилой женщиной, - услуги социального работника или сиделки, предложили место в стационаре, - рассказала Ирина Буторина. - От передачи матери в интернат дочь отказалась, сообщив, что будет ухаживать за ней сама. А по поводу патронажа, к примеру, на время ее отсутствия дома, пообещала подумать. Договорились созваниваться и поддерживать связь.

О том, что проживающая с нею молодежь развила бурную деятельность в TikTok и публикуют трансляции с бабушкой для сбора пожертвований, женщина, по ее словам, ничего не знала. Она рассказала, что редко пользуется интернетом и, чем там занимаются дети, даже не интересовалась. В любом случае семья будет оставаться под контролем до завершения доследственной проверки, которую по поручению главы СК Александра Бастрыкина проводят челябинские следователи.

Как уже писала "РГ", история 88-летней "бабушки с деменцией" привлекла внимание властей и правоохранительных органов после того, как живущие с ней внучка и ее супруг начали размещать ролики, в которых откровенно глумились над беспомощной старостью. Начали с того, что весьма эмоционально рассказывали о неудобствах проживания с пожилым человеком. Якобы в их отсутствие бабушка сожгла микроволновку, испортила двери и "отковыривает все, что только можно отковырять" в квартире.

А вскоре перешли к откровенному высмеиванию бабушки, накладывая на ее видео мультипликацию и музыку, чтобы позабавить своих подписчиков. Трансляции со сбором денег, якобы на лечение, предложения заказать "сигну" - своеобразную рекламу на фоне "звезды", вызвали неоднозначную реакцию даже у молодежи.

В минувшие выходные глава СК Александр Бастрыкин поручил оперативно разобраться в ситуации и доложить обо всех обстоятельствах появления циничных роликов и принятом процессуальном решении.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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