Сергей Нарышкин рассказал о значении имперского статуса для России

В Троицком соборе Санкт-Петербурга царь Петр I принял титул Петра Великого, Отца Отечества, Императора Всероссийского, а Россия была провозглашена империей. Этот день объединил сразу три важнейших события: официальное оглашение Ништадского мира, ознаменовавшего победу России над Швецией в Северной войне, День празднования Казанской иконы Божией матери и рождение нового государства.

"Провозглашение России империей увенчало эпоху петровских реформ, с одной стороны, отразив укрепление международных позиций нашей страны после победы в Северной войне, а с другой - приобщив Россию к западной политической традиции, - заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, приветствуя участников научно-практической конференции "К 300-летию провозглашения России империей. Символы и смыслы в исторической перспективе", которая проходит в Петропавловской крепости. - Отличительными чертами нового имперского периода стало усиление государственного начала, более активная внешняя политика, мультикультурализм и бурное освоение периферийных территорий".

Глава РИО напомнил, что идея империи зрела в российском обществе еще задолго до официальной церемонии в Троицком соборе Санкт-Петербурга. "Известно, что в переговорах с зарубежными послами, добиваясь признания своего нового титула, Петр Великий активно использовал ссылки на дипломатическую переписку XVI столетия, - подчеркнул Нарышкин. - По мнению целого ряда исследователей, именно тогда после присоединения Казани и Астрахани Московское государство впервые приобрело свои имперские черты, что признавалось даже некоторыми европейскими дворами".

По его мнению, наиболее важным и самым знаменитым символом Российской империи, который подчеркивает уникальное положение петровской России между западом и востоком, был и остается Санкт-Петербург. "Красивейшая из европейских столиц и одновременно грозный форпост на Балтике", - убежден Сергей Нарышкин.

Председатель РИО обратил внимание на символизм выбранного для научно-практической конференции, посвященной имперскому наследию России, - Петропавловской крепости. "Рассчитываю, что насыщенная программа и авторитетный состав участников конференции позволят придать новый импульс изучения петровского периода и осмыслению феномена империи в целом", - сказал он и поблагодарил принявших форум сотрудников Государственного Музея истории Санкт-Петербурга.

Провозглашение империи увенчало эпоху петровских реформ, приобщив Россию к западной политической традиции

Одной из тем научно-практической конференции стали символы государства. Например, история государственного герба и государственной символики в XVIII-ХIХ столетиях: от основания Герольдмейстерской конторы до создания Большого Государственного герба Российской империи. Доклады участников форума были посвящены заложенным Петром Великим основам государственного управления, законодательства, градостроительства, культуры, национальной политики, экономики. Среди тем также отношения Российской империи и Русской православной церкви, строительство храмов в столице и провинции.