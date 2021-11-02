Сервис Amediateka рассказал, что россияне смотрели в октябре

"Миллиарды" (Billions) стали самым просматриваемым сериалом среди зрителей стримингового сервиса "Амедиатека" в октябре. На втором месте сериал "Наследники" (Succession), третий сезон которого стартовал 18 октября и уже продлен на четвертый.

По сравнению с сентябрем поднялась на третье место в рейтинге "Игра престолов" (Game of Thrones), на четвертом - "Почему женщины убивают" (Why Women Kill). Замыкает пятерку "Хороший доктор" (Good Doctor).

Далее идут непотопляемые "Секс в большом городе" (Sex and the City), также зрители пересматривают "Декстера" (Dexter) перед стартом нового сезона, "Сплетницу" (Gossip girl, отметим, 2007 года), "Анатомию страсти" (Grey's Anatomy) и "Отчаянных домохозяек" (Desperate Housewives).