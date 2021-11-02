АТОР: Стоимость туров в Египет может снизиться более чем на 20%

Стоимость туров в Египет может вскоре снизиться более чем на 20%. Это связано с окончанием длинных ноябрьских выходных в России и одновременным запуском чартерных рейсов. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

По ее словам, спрос всегда проседает после ноябрьских праздников.

"А чартеры как раз запускают ровно с 9 числа. Поэтому, конечно, есть вероятность, что цены будут снижаться еще. Пока твердые 20% есть", - сказала Ломидзе.

Майя Ломидзе считает, что недельный тур all inclusive в Египет после 9 ноября будет стоить порядка 70-80 тысяч рублей на двоих.

Россия возобновила регулярные рейсы с популярными египетскими курортами, которые были под запретом почти шесть лет, в августе. Первое время полеты осуществлялись в ограниченном объеме. А с 9 ноября Россия снимает все ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Ранее сообщалось, что Египет стал самым популярным направлением на ноябрьские праздники.