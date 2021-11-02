В России создана работоспособная система "суверенного" интернета

Два года в России действует законодательство о "суверенном Рунете". По оценкам экспертов, большинство целей и задач, ставившихся перед индустрией законодателями и регуляторами, на сегодня достигнуты. Но всем хотелось бы верить, что проверять работоспособность системы в полной мере не придется никогда.

С 1 ноября 2019 года вступил в силу закон, в соответствии с которым в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика. Был введен целый ряд новых понятий, в частности, "точка обмена трафиком", "номер автономной системы".

Нормами закона предусмотрена возможность минимизации передачи за рубеж данных, вводится необходимость проведения регулярных учений органов власти, операторов связи и владельцев технологических сетей по выявлению угроз и отработке мер по восстановлению работоспособности российского сегмента сети. При возникновении угроз работе Рунета на территории России Роскомнадзор может брать на себя централизованное управление сетью связи общего пользования. Также закон должен формировать меры противодействия киберугрозам.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн убежден, что закон о "суверенном Рунете" смог изменить состояние российского сегмента глобальной Сети и обеспечить безопасность граждан в международном информационном пространстве.

"Сегодня, благодаря тому, что в России действует закон об "устойчивом Рунете", мы имеем инфраструктуру, необходимую для того, чтобы наше законодательство было не декларативным, чтобы решения, законы, которые вступают в силу, реализовывались на практике. И это дает сегодня Российскому государству возможность разговаривать с IT-гигантами уже с других позиций", - заявил Хинштейн.

При формировании "устойчивого Рунета" речь идет не только об обеспечении внешней устойчивости русскоязычного сегмента Сети, но и о защите цифровых прав граждан России.

"Мировые IT-гиганты должны соблюдать российское законодательство: как в части отношений с пользователями продуктов и услуг, так и в части конкуренции с отечественными компаниями. На случай несоблюдения этих условий принят целый набор мер воздействия на экономические интересы - они для больших компаний самые чувствительные (даже если они пытаются убедить нас в обратном)", - отмечает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Принципиально важным, по мнению Антона Горелкина, является то, что Россия в данном процессе идет в русле глобальных процессов и подобные изменения в законодательстве по ограничению транснациональных компаний стоит ожидать во многих странах мира, и законодательный опыт России станет существенным вкладом.

"Я думаю, что главная, хотя и неявно поставленная цель - это получение органами власти контроля администратора над российским сегментом сети Интернет. И эта цель, если и не достигнута полностью, но уже точно имеет все очертания работающей", - заявил "РГ" интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

Негативное отношение к законодательству о "суверенном интернете", вызванное бурной дискуссией между интернет-сообществом и чиновниками о праве государства реализовывать свои функции в Интернете, заслонило те важные регуляторные нормы, которые он содержит, отмечает председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента по развитию Интернета Герман Клименко. По оценкам эксперта, сам по себе закон не имеет отношения к какой-либо цензуре в Интернете. Закон определяет ряд терминов, понятий и правил взаимодействия государства с телекоммуникационными компаниями. При этом совершенно невозможно оценить эффективность принятых мер с точки зрения устойчивости русскоязычного сегмента.

"Выяснить насколько хорошо реализован закон и достигнуты ли цели, можно будет только в критической ситуации отключения России от общего Интернета, а этого пока не происходило. К счастью. Так что лучше всего считать что цели закона достигнуты, и Рунет устойчив как никогда", - заявил Клименко "РГ".

Хорошим примером того, как может работать "суверенный Интернет", считает недавнее отключение Instagram, WhatsApp и Facebook, до того как он стал Meta, Никита Куликов, к.ю.н., генеральный директор АНО "ПравоРоботов". В этот момент большое количество пользователей зарегистрировалось в почти российском Telegram. Такой переток пользователей и возможен в случае запуска суверенного протокола. И именно с этой целью частью программы "суверенного Интернета" является стратегия создания аналогов популярных сервисов. Например, уже анонсирована и проводится перезагрузка RuTube силами Газпроммедиа. Ходят разговоры и о создании российского аналога TikTok.