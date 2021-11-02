Вышел трейлер "Морбиуса" с отсылками к Человеку-пауку и Веному

Компания Sony представила второй трейлер фильма "Морбиус" с Джаредом Лето.

В нем под культовый трек People Are Strange группы The Doors главный герой рассказывает о своем смертельном заболевании, а также о попытках найти лекарство и о печальных последствиях, к которым это привело.

В кадре мелькает газета The Daily Bugle - именно в ней подрабатывает фотографом Питер Паркер. На первой полосе упоминаются Носорог и Черная Кошка - два персонажа, также связанные с Человеком-пауком. А чуть позже на секунду показывают Майкла Китона - злодея Стервятника из киновселенной Marvel.

В конце же ролика протагонист забавно пародирует Венома.

Наличие стольких отсылок к MCU явно идет вразрез с тем, что студия ранее категорически отрицала пересечения с франшизами Marvel Studios. Возможно, компания использовала такую стратегию до премьеры сиквела "Венома", в финале которого стало ясно, в какую сторону будут дальше развиваться кинокомиксы Sony.

Старт проката "Морбиуса" запланирован в кинотеатрах на 20 января следующего года.