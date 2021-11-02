Ученые зафиксировали замедление вращения Земли

После ускорения в течение 2020 года вращение Земли немного замедлилось во второй половине 2021, согласно данным Международной службы вращения Земли и систем отсчета (IERS).

В среднем каждый земной день, 24 часа, содержит 86400 секунд. По крайней мере, теоретически. Однако на практике суточное вращение Земли незначительно колеблется: в течение года оно меняется в зависимости от движения ядра и атмосферы, приливов и отливов океанов, таяния льдов и пр. Даже такие кратковременные события, как землетрясения или определенные погодные условия, могут влиять на вращение Земли.

Поэтому скорость вращения планеты вокруг своей оси постоянно контролируется с помощью радиотелескопов и лазерных измерительных приборов. Существует официальный международный стандарт измерения времени - универсальное координированное время (UTC). Ученые определяют UTC с помощью метода, основанного на атомных часах: время измеряется по движению электронов в атомах, которые были охлаждены до абсолютного нуля. Понятно, что атомные часы чрезвычайно точны и неизменны.

В 2020 году эти измерения зафиксировали необычно сильное ускорение вращения Земли. В прошлом году наша планета вращалась быстрее, чем ориентировочное значение 86400 секунд. Причем, ускорившись, Земля 28 раз побила предыдущий рекорд по самому короткому дню в 2005 году. По словам экспертов IERS, самый короткий день в 2020 году был 19 июля - планета завершила свое вращение на 1,4602 миллисекунды быстрее, чем среднее значение в 86400 секунд. До сих пор неясно, почему Земля перешла на турбо-режим.

Ученые IERS ожидали, что эта тенденция сохранится и в 2021 году. Однако проанализировав новые данные за текущий год, эксперты дают иной прогноз.

Согласно последним измерениям, продолжительность дня в первой половине 2021 года была фактически даже короче, чем в то же время в 2020 году: в среднем один оборот Земли занимал на 0,5 миллисекунды меньше стандартного значения в 86400 секунд. Однако с лета 2021 года ускорение замедлилось, и вращение Земли стабилизировалось примерно на уровне прошлого года. С июля, как показали измерения, продолжительность дня даже была в среднем на 0,05 миллисекунды больше, чем в 2020 году.

Тем не менее, Земля все еще вращается быстрее, чем в среднем по наблюдениям, а это значит, что астрономическое время, основанное на вращении Земли, отклоняется от UTC. Хронометристы из IERS постоянно корректируют универсальное координированное время с учетом реального вращения Земли. Так добавляются дополнительные секунды, как это было в последний раз 31 декабря 2016 года: накануне Нового года часы перевели с 23:59:59 на 00:00:00.

С 2016 года дополнительных секунд не было. Как объявила IERS, в планах на 2021 год их тоже нет. Однако ситуация зависит от того, как будет меняться вращение Земли. Ведь за последние 200 лет наша планета неоднократно замедляла или ускоряла свое вращение в течение нескольких лет или даже десятилетий. В долгосрочной перспективе продолжительность дня постепенно увеличивается, несмотря на текущую турбо-фазу.

Это может быть связано, кроме всего прочего, с замедлением вращения планеты по причине так называемого "приливного торможения", вызываемого действием гравитации со стороны Луны и Солнца. Это гравитационное воздействие, замедляющее вращение, привело к тому, что дни в наше время стали примерно на 30 минут дольше, чем во времена динозавров.