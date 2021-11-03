АвтоВАЗ смог в два раза увеличить продажи в октябре. Largus вернулся

АвтоВАЗ рассказал о продажах автомобилей Lada в октябре, и, если это произошло, то наблюдается положительная динамика. В противном случае, никакого отчёта компания бы не выпустила.

В прошлом месяце было продано 25 573 автомобиля Lada. Цифра скромная, но это на 48.7% больше, чем в сентябре. По сравнению с октябрём 2020 года - минус почти 31%.

Первое место по количеству проданных автомобилей - у Lada Vesta: россияне купили 10 261 экземпляр семейства модели. Октябрьский тираж Lada Granta в 7 273 автомобиля обеспечил "бюджетнику" вторую строчку. Третье место смогли отбить у Niva Travel и Niva Legend универсалы и фургоны Lada Largus: их продажи составили 3 937 машин.

Низкие продажи обусловлены дефицитом электронных компонентов, в результате чего производство большинства моделей периодически простаивает. Только с конца прошлой недели АвтоВАЗ смог приступить к почти полноценной сборке машин.