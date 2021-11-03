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До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий

03.11.2021 / 08:25
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В рамках национального проекта "Наука и университеты" в 2021 году в России создадут 120 новых молодежных лабораторий. Они отобраны на конкурсе, который проводило Минобрнауки. Главные условия конкурса: возраст руководителя не должен превышать 39 лет, а доля исследователей не старше этого возраста должна составлять не менее 60 процентов.

Фото: iStock
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, комментируя итоги конкурса, отметил: "Проводимые в молодежных лабораториях исследования позволят правительству более эффективно реализовать новые стратегические инициативы. Всего же до 2024 года в планах правительства организовать работу не менее 900 молодежных лабораторий, укомплектованных самым современным оборудованием. На их создание и содержание с 2021 по 2023 год будет направляться по 1,8 миллиарда рублей ежегодно".

В предыдущие три года уже было создано 380 лабораторий.

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