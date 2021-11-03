Эксперты оценили влияние квот на экспорт минудобрений на российский урожай

Введение российским правительством квот на экспорт азотных и сложных минудобрений позволит сохранить необходимый их объем внутри страны и, значит, гарантировать достойный урожай, считает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

"Квота на экспорт удобрений - вынужденная, но правильная мера. Мировой рынок лихорадит, многие европейские производители остановили производство, а некоторые страны вообще закрыли экспорт. В подобной ситуации вполне логично ожидать ажиотажный спрос со стороны иностранных покупателей. Причем цена будет не главным критерием, речь скорее пойдет о доступности мин удобрений к весенним полевым работам. В этой ситуации нам нельзя остаться без удобрений, нельзя провалить весенний сев и оставить страну без урожая", - пояснил эксперт.

По его мнению, установив квоты сейчас, правительство сыграло на опережение, не дожидаясь эскалации проблемы ближе к весне, приняв во внимание возникшие локальные проблемы с дефицитом удобрений во время недавних осенних полевых работ. Об ограниченном предложении минудобрений в ряде регионов Минсельхоз сообщал накануне.

За полгода можно произвести на имеющихся в России мощностях около 12,5 млн т азотных удобрений и 7,5-8 млн т комплексных, оценивает старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. При этом за аналогичные периоды 2019-2020 годов, 2020-2021 годов азотных удобрений Россия экспортировала 6,6-6,7 млн тонн, комплексных - 5,3-5,9 млн тонн. То есть с учетом квоты емкость внутреннего рынка на полгода может составить 6,6 млн т для азотных и 2,15-2,2 млн т для комплексных (если российские аграрии будут готовы покупать по предлагаемым им ценам).

"Этот объем потребления не ниже, чем в аналогичные периоды сезонов 2019-2020 и 2020-2021 годов. Квота поможет сохранить для внутреннего рынка 700-800 тыс. тонн азотных удобрений и 550 тыс. тонн комплексных удобрений для внутреннего рынка", - подсчитывает Адамова.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) не видят ничего страшного в установлении квот на экспорт в этом варианте. Их размер фактически закрепляет существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками. Ни на загрузку мощностей, ни на инвестиционные планы участников рынка они не повлияют, но зато успокоят российских аграриев относительно рисков дефицита удобрений, считает исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов. Кроме того, квоты устанавливаются всего на полгода - важно сохранить рыночные механизмы работы отрасли. Эксперт отмечает, что сейчас наблюдается повышенный спрос на удобрения - он сместился с весны на осень. Кузнецов также напоминает, что в этой ситуации аграриям поможет и решение производителей продлить заморозку цен на удобрения до конца года.

О решении установить квоты на вывоз азотных и сложных азотосодержащих удобрений объявил 3 ноября председатель правительства Михаил Мишустин. По его словам, для азотных удобрений квота составит не более 5,9 млн тонн, для сложных - не более 5,35 млн тонн. Причина введения квот - рост цен на газ на мировом рынке и, соответственно, цен на минудобрения, в которых доля газа доходит до 80%. Квоты на экспорт позволят не допустить дефицита минудобрений на отечественном рынке и, как следствие, роста цен на продовольствие, сказал Мишустин. По данным "РГ", квота будет установлена с 1 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.