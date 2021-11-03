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03.11.2021 11:14
Рубрика: Экономика

Эксперты: Семейная ипотека может исчерпать себя как стимул для строителей

Текст: Алексей Рыбин

Льготная семейная ипотека может вскоре исчерпать себя как стимул для строителей. Об этом свидетельствуют настроения экспертов в банковской сфере, опрошенных РБК.

Фото: Роман Пименов/ТАСС
Эксперты прогнозируют рост ипотечных ставок

Причина в том, что население все чаще пользуется семейной ипотекой не для покупки нового жилья, а для рефинансирования старых ипотечных кредитов. Доля таких заемщиков резко выросла после 1 июля 2021 года, когда возможность получить льготный кредит появилась у семей с одним ребенком. И это резко снижает привлекательность семейной ипотеки в глазах застройщиков.

По словам директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирины Носовой, пока что рост ипотечных выдач работает на благо развития строительной отрасли.

"Однако повышенная доля рефинансирования может свидетельствовать о том, что данная программа постепенно исчерпывает себя как стимул для строительства", - отмечает она.

С Ириной Носовой согласны и другие эксперты. Более того, явлением заинтересовались в Минстрое. Так, замглавы ведомства Никита Стасишин уже заявил, что "нужно очень внимательно посмотреть, сколько внутри этой льготной семейной ипотеки будет рефинансирования, а не новой выдачи".

При этом россияне в целом стали меньше брать ипотечных кредитов. Например, в сентябре количество заявок на ипотечные кредиты снизилось на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А премьер-министр РФ Михаил Мишустин уже заявил, что льготная семейная ипотека будет действовать до конца 2023 года.

Экономика Недвижимость Ипотека Правительство Минстрой Рынок кредитования

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