Фестиваль "Лiстапад" пройдет под слоганом "Кино - симфония единства"

Кино было и остается мостиком для человеческих душ, который "объединяет людей со всего мира в едином порыве сохранить землю". На этом акцентировал внимание генеральный директор киностудии "Беларусьфильм" Владимир Карачевский, сообщив в среду на пресс-конференции о предстоящем в белорусской столице международном кинофестивале "Лiстапад".

В этом году, уточнил он, традиционный форум ценителей киноискусства соберет гостей под слоганом "Кино - симфония единства", информирует БЕЛТА.

Кстати, с этого года, по словам Карачевского, его главным подрядчиком и организатором является киностудия "Беларусьфильм". В этой связи он сделал особый акцент на том, что Беларусь по-прежнему открытая для сотрудничества страна. А кинематограф, убежден организатор "Лiстапада", "поможет наладить контакты, даст возможность задуматься над тем, что можем потерять, если будем делать все для разрушения отношений".

Стало известно, в частности, что дирекция фестиваля уже получила 273 заявки из 54 стран. Среди них как давние друзья и партнеры Синеокой из стран Содружества, так и мастера экрана из стран Западной и Центральной Европы, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии. Как отметили организаторы, наибольший интерес у режиссеров и представителей кинокомпаний вызвал формат конкурса "Кино молодых".

"В этом году изменился не только состав команды, но сменились и география, логотип, приз и слоган фестиваля. Словом, за истекшее время была проделана колоссальная работа, чтобы кинофорум состоялся. Он пройдет с 20 по 26 ноября", - подтвердил гендиректор "Беларусьфильма".