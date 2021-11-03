Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 2 ноября 2021 года № 148 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз "О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 16 октября 2007 года № 135-оз "О защите населения и территорий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера", учитывая письмо главного государственного санитарного врача по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре от 2 ноября 2021 года № 01-03/5261, постановляю:

1. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре:

1.1. Продлить запрет на проведение до 14 ноября 2021 года включительно зрелищно-развлекательных мероприятий.

1.2. Собственникам торговых центров, в которых расположены торговые организации, ввести запрет посещения до 14 ноября 2021 года включительно гражданами, не достигшими возраста 16 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).

1.3. Ввести запрет на допуск совершеннолетних граждан и работников без предъявления документа, удостоверяющего личность, и двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19 (либо иного документа, выданного врачом и подтверждающего факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной COVID-19) (далее совместно - "QR-код"), а несовершеннолетних граждан - без соблюдения защитного протокола, на мероприятия и в организации:

торговли (за исключением оказания услуг торговли в аптечных учреждениях, объектах розничной торговли, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости), осуществление деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания;

общественного питания (за исключением оказания услуг общественного питания навынос, в том числе в придорожных организациях, услуг общественного питания с присутствием граждан в помещениях организаций в аэропортах, авто- и железнодорожных вокзалах, на автозаправочных станциях, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций, доставки заказов);

иные организации, при посещении которых предусмотрено предоставление "QR-кода", установленные постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 октября 2021 года № 145 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

1.4. Предоставление государственных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния до 14 ноября 2021 года включительно осуществляется по предварительной записи в соответствии с установленным режимом работы, с одновременным нахождением в помещении предоставления государственных услуг лиц из расчета помещения 1 кв.м на человека, но не более восьми человек, включая сотрудника органа записи актов гражданского состояния, с соблюдением защитного протокола.

2. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям с 8 ноября 2021 года перевести работающих в них беременных женщин на дистанционную работу.

3. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в ведении которых находятся организации высшего и профессионального образования, организациям всех форм собственности, реализующим обучение по программам высшего и профессионального образования, организовать до 14 ноября 2021 года включительно реализацию основных образовательных программ с применением дистанционных технологий, электронного обучения и цифровых образовательных ресурсов, в соответствии с защитным протоколом.

4. Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры совместно с органами управления образованием муниципальных образований обеспечить возможность реализации программ общего образования с применением дистанционных технологий и электронного обучения индивидуально по письменному запросу родителя или законного представителя.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отменить с 3 ноября 2021 года до 14 ноября 2021 года выездные мероприятия по государственной регистрации актов гражданского состояния и другие торжественные мероприятия.

6. Внести в постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 июня 2021 года № 83 "О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" изменение, изложив подпункт 2.3 пункта 2 в следующей редакции:

"2.3. Направлять в служебные командировки сотрудников только после прохождения полного курса вакцинации от COVID-19, за исключением сотрудников, перенесших заболевание COVID-19, если с даты их выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, при условии, что сведения об их вакцинации либо о том, что они перенесли COVID-19, содержатся в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".".

7. Правовые акты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, устанавливающие меры по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему постановлению.

8. Территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры увеличить количество контрольных групп (бригад), обеспечивающих (контролирующих) соблюдение мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







