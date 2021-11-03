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Обнаружен объект, относящийся к редчайшему классу звезд

Фото: iStock
Фото: iStock

Совместная команда астрономов из Австрии и Северной Ирландии впервые детально изучила гигантскую звезду, о существовании которой ученые заподозрили еще около полувека назад. Этот космический объект оказался не только очень необычным, но и наиболее экстремальным в своем классе звезд.

Фото: NASA/Goddard/SDO/www.nasa.gov
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Результаты исследования опубликованы на сайте препринтов arXiv, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Изученный объект был впервые замечен около полувека назад и получил наименование HD 144941. Однако только в наши дни ученые сумели детально обследовать его и классифицировать.

Объект относится к очень редкому классу маломассивных звезд с дефицитом водорода. Астрономы установили, что HD 144941 - это экстремальная гелиевая звезда-сверхгигант. В ее атмосфере практически не осталось водорода и металлов, поскольку звездный ветер выдул их в открытый космос. До сих пор подобное было предсказано только теоретически.

Исследователи также отмечают, что HD 144941, вероятно, является самым экстремальным представителем класса гелиевых звезд, известным на сегодня науке. Уникальности ей добавляет тот факт, что в наблюдаемом видимом полушарии этой звезды почти весь атмосферный водород замещен гелием.

Считается, что подобные сверхгиганты, практически лишенные водорода, являются продуктом слияния белых карликов с гелиевым и углеродно-кислородным ядрами. Исследованная звезда находится на расстоянии около 5100 световых лет от нас. Она не похожа на наше Солнце, и дело не только в химическом составе.

Объект HD 144941 оказался примерно в восемь раз массивнее Солнца, его радиус составляет около 3,8 радиуса нашей звезды, а металличность в 1,6 раза меньше солнечной. Период вращения HD 144941 составляет 13,9 дня, а ее эффективная температура оценивается в 21 726 градусов Цельсия. Также эта звезда обладает сравнительно высокой гравитацией.

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Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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