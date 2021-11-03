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03.11.2021 20:49
Рубрика: Происшествия

Минск приостановит эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования крушения

Текст: Юрий Сизов

На борту самолета Ан-12, потерпевшего в среду аварию в Иркутской области, спасателями обнаружены тела и фрагменты всех семерых членов экипажа, подтвердили ТАСС в экстренных службах.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины

В настоящее время спасатели, несмотря на метель и темное время суток, продолжают расчищать от деревьев место крушения. К месту трагедии доставлены световые башни и прожекторы.

В свою очередь глава департамента по авиации Беларуси Артем Сикорский дал понять, что белорусские самолеты данного типа не будут эксплуатироваться до окончания расследования причин катастрофы.

"Департаментом по авиации принято решение до окончания расследования приостановить коммерческую эксплуатацию самолетов Ан-12 белорусской авиации", - подтвердил он, уточнив, что причины крушения по окончании расследования озвучит специально созданная комиссия.

Как уже информировала "РГ", председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы уголовное дело о крушении Ан-12 расследовал центральный аппарат СК. Поэтому глава ведомства отправил к месту крушения опытных криминалистов из Москвы.

В ближайшее время и белорусские эксперты, которые войдут в состав комиссии МАК, направятся в Иркутск, информирует БЕЛТА.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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