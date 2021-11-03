В МЧС подтвердили, что на борту упавшего Ан-12 находились 7 человек

Самолет летал в Якутск с грузом продуктов и, возвращаясь в Иркутск, при заходе на посадку пропал с экранов радаров.

"По уточненным данным, происходит загорание самолета на площади 10 кв. метров и загорание разлившегося топлива на площади 300 кв. метров. На месте работают 46 человек и 17 единиц техники. МЧС России наращивает силы и средства", - сообщили агентству ТАСС в пресс-службе МЧС России.

Сейчас спасатели продолжают работать на месте падения, открытое горение ликвидировано.

"Все находившиеся на борту погибли. На данный момент обнаружены тела пяти погибших. Поиск остальных продолжается", - сообщили ТАСС в экстренных службах.