На месте крушения Ан-12 под Иркутском найдены тела пяти человек

Тела пяти погибших нашли на месте крушения транспортного самолета Ан-12 под Иркутском. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, транспортный самолет Ан-12, принадлежавший белорусской авиакомпании, перевозил продукты на Чукотку. После рейса он совершал перелет из Якутска в Иркутск, и при заходе на посадку борт пропал с радаров. Место крушения было найдено в семи километрах от областной столицы.

На борту находились семь человек. Это граждане Белоруссии, России и Украины. Тела пятерых из них найдены. На месте крушения вспыхнул пожар на площади 300 квадратных метров, сейчас он локализован. Поиски остальных членов экипажа продолжаются.