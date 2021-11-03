Уголовное дело о крушении АН-12 будет расследовать центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы уголовное дело о крушении Ан-12 под Иркутском расследовал центральный аппарат СК. Поэтому глава ведомства уже отправил к месту крушения опытных криминалистов из Москвы.
Напомним, сегодня Восточное межрегиональное следственное управления на транспорте СК возбудило уголовное дело по факту крушения самолёта Ан-12. Статья - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Транспортный самолёт упал в 4 км от Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района. Известно о семи жертвах крушения, в том числе двух гражданах Украины и трех белорусах.