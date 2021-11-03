Уголовное дело о крушении АН-12 будет расследовать центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы уголовное дело о крушении Ан-12 под Иркутском расследовал центральный аппарат СК. Поэтому глава ведомства уже отправил к месту крушения опытных криминалистов из Москвы.