Опубликован список экипажа Ан-12, упавшего под Иркутском

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал в своем аккаунте в Instagram список членов экипажа, которые находились на борту разбившегося Ан-12. По его словам, информацию предоставили в авиакомпании "Гродно":

Капитан Егоров Александр Николаевич, Россия;

Второй пилот Щучко Олег Валерианович, Украина;

Бортрадист Чуприненко Александр Борисович, Украина;

Штурман Сергеев Андрей Евгеньевич, Беларусь;

Бортмеханик Кропалев Юрий Николаевич , Россия;

Инженер Гармоненко Дмитрий Иванович, Беларусь;

Инженер Карпук Максим Михайлович, Беларусь.

Кроме того, по предварительным данным губернатора, в самолете могли находиться двое сопровождающих от компании "Заполярье". Сейчас эта информация уточняется. На данный момент известно о семерых погибших.

"Поскольку экипаж международный, в срочном порядке организовали взаимодействие с МИД и Росавиацией. К тому же, завтра в наш регион прилетают представители авиакомпании "Гродно". Со своей стороны будем делать всё, чтобы разобраться в причинах трагедии", - заявил Игорь Кобзев.

Тем временем в главном управлении МЧС по Иркутской области сообщили, что в связи с крушением открылась "горячая линия". Информацию можно получить по номеру телефона: 8(3952) 40-99-99.

Напомним, Ан-12, перевозивший продукты на Чукотку, после очередного рейса возвращался в аэропорт базирования транзитом через Якутск. Он разбился при заходе на посадку со второго круга.