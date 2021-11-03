При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек

В авиакатастрофе Ан-12 под Иркутском погибли все семь человек, находившиеся на борту самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Ранее сообщалось о пяти найденных телах.

Напомним, транспортный самолет Ан-12, принадлежащий белорусской авиакомпании "Гродно", совершал транзитный перелет из Якутска в Иркутск. Пилотам не удалось посадить борт с первой попытки. Они ушли на второй круг, и при заходе на повторную посадку самолет пропал с радаров. Место крушения обнаружили в семи километрах от Иркутска. При падении топливо самолета загорелось, пожар охватил 300 квадратных метров.

После ликвидации возгорания спасатели приступили к разбору завалов. Сперва сообщалось, что найдены тела пяти человек. Сейчас подтвердилась информация, что погибли все семеро, находившиеся на борту. Предположительно, это граждане Беларуси, России и Украины. Для их идентификации потребуется ДНК-экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительно рассматривается несколько версий о причинах катастрофы: техническая неисправность и ошибка экипажа. Упавший самолет эксплуатировался более 53 лет, однако техническое состояние его было нормальным.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку о безопасности полетов. На место происшествия выехал Байкало-Ангарский транспортный прокурор Сергей Цедрик.