На место крушения самолета выехала следственная группа СК

Расследованием будут заниматься сотрудники Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК. Статья стандартная для таких случаев - ч. 3 ст. 263 УК РФ - "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Вот что есть на этот момент в распоряжении следствия. 3 ноября при заходе на второй круг в 4 км от Иркутска в районе села Пивовариха Иркутского района произошло крушение самолета АН-12. Самолет совершал грузовой рейс по маршруту "Кепервеем-Якутск-Иркутск". На борту воздушного судна находились, предположительно, от 6 до 7 человек.

Сейчас пожарно-спасательные подразделения МЧС России проводят поисково-спасательные мероприятия и ликвидируют пожар на месте крушения. А следственная группа уточняет количество пострадавших.