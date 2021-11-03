Названы предварительные версии крушения самолета под Иркутском

Причиной крушения Ан-12 в Иркутской области могла стать ошибка пилотирования. В качестве версии рассматривается также техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По мнению собеседника агентства, пилоты могли "превысить угол атаки" или поздно принять решение при уходе на второй круг во время посадки. Не исключено, что самолет был технически неисправен - возможно, произошел отказ двигателя из-за столкновения Ан-12 с птицами.

Известно, что в 14 часов 45 минут по московскому времени грузовой самолет при заходе на посадку в семи километрах от областного центра пропал с радаров. На борту, по предварительным данным, находились семь человек. При падении борт загорелся. На месте ЧП найдены тела пяти человек.