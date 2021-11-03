Экипаж разбившегося Ан-12 состоял из граждан Беларуси, России и Украины

Ошибка пилотирования при заходе на второй круг и техническая неисправность могли стать совокупностью причин крушения самолета Ан-12, разбившегося в среду под Иркутском. Членами экипажа самолета из семи человек, предположительно, были граждане России, Беларуси и Украины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителей авиакомпании "Гродно".

Среди версий крушения, уточнил собеседник агентства в авиационных службах, "рассматриваются превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг при посадке". Кроме того, не исключается и техническая неисправность самолета, например, отказ двигателя из-за столкновения с птицами, добавил специалист. По его информации, самолет "шел транзитом, перевозил груз, который состоял из продуктов", - добавил он.

Как уточнили ТАСС в экстренных службах, самолет охвачен пламенем, площадь возгорания составляет 300 кв.метров. "Выживших не месте крушения пока не обнаружено. По предварительным данным, все погибли", - сказал источник. Ранее агентству в экстренных службах сообщили, что борт, выполняющий рейс Якутск - Иркутск, исчез с экранов радаров над Иркутской областью.

"Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения самолета Ан-12 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта)", - говорится в сообщении.

На месте крушения самолета были обнаружены тела пяти погибших, уточнили в экстренных службах. "Поиск остальных продолжается", - сказал источник агентства.