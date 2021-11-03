СК рассматривает три основные версии крушения Ан-12 под Иркутском

Следственный комитет рассматривает три основные версии ЧП в Иркутской области, где сегодня разбился Ан-12. Среди них фигурируют ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета и погодные условия. Об этом проинформировала пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Напомним, Ан-12 упал в районе села Пивовариха при повторном заходе на посадку. Он совершал перелет из Якутска в Иркутск и пропал с радаров при подлете к пункту назначения. Место крушения было обнаружено в семи километрах от областной столицы. На данный момент известно о семи погибших.

Известно, что разбившийся борт эксплуатировался более 53 лет. В 1968 году он был изготовлен на Ташкентском механическом заводе. Какое-то время использовался в качестве транспортника в советских и российских ВВС. Позже был передан в Air Armenia, затем в компанию Asia Airways. В последнее время выполнял рейсы белорусской авиакомпании "Гродно". Отмечается, что техническое состояние самолета было нормальным.

Как отметили в международном аэропорту Иркутска, во время посадки Ан-12 в районе воздушной гавани шел сильный снег. Представитель аэропорта предположил, что плотная пелена мокрого снега стала причиной захода самолета на второй круг. Как считают следователи, это же могло и стать причиной катастрофы. Непогода также затрудняет осмотр места крушения.

На месте крушения работает следственная группа. Специалисты проводят осмотр разрушенных частей судна и бортового самописца. Назначаются необходимые экспертизы.