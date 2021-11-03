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03.11.2021 16:57
Рубрика: Происшествия

Разбившийся по Иркутском Ан-12 эксплуатировался более 53 лет

Текст: Дмитрий Машуков

Самолет Ан-12, который разбился сегодня в Иркутской области, эксплуатировался с 1968 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию авиационных служб.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском

Ан-12 был изготовлен на Ташкентском механическом заводе. После использования в качестве грузового судна в Военно-воздушных силах СССР и в российских ВВС эксплуатировался в Air Armenia, затем в компании Asia Airways, а последнее время выполнял рейсы в белорусской авикомпании "Гродно". Техническое состояние самолета было нормальным, сообщил источник информационного агентства.

Напомним, Ан-12, перевозивший продукты на Чукотку, после очередного рейса совершал перелет из Якутска в Иркутск. При заходе на посадку самолет пропал с радаров. Место крушения было обнаружено в семи километрах от областной столицы.

На борту находились семь человек. По предварительным данным, это граждане Белоруссии, России и Украины. Тела пятерых из них найдены. Пожар, вспыхнувший на месте ЧП, локализован. Ведется поиск остальных членов экипажа.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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