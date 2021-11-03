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03.11.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

В районе крушения Ан-12 под Иркутском шел сильный снег

Текст: Дмитрий Машуков

Во время посадки Ан-12, разбившегося сегодня в Иркутской области, шел сильный снег, который ограничивал видимость, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря международного аэропорта Иркутск Клима Куликова. Он высказал предположение, что плотная пелена мокрого снега стала причиной захода самолета на второй круг.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области/ТАСС
При крушении Ан-12 под Иркутском погибли семь человек

Напомним, Ан-12 совершал перелет из Якутска в Иркутск. При заходе на посадку самолет пропал с радаров. Место крушения было найдено в семи километрах от столицы региона. После падения самолет загорелся. Все семь человек, находившиеся на борту, погибли. Известно, что Ан-12 эксплуатировался с 1968 года, однако техническое состояние судна было нормальным.

Среди возможных причин авиакатастрофы называют ошибку пилотирования и техническую неисправность - пока это основные версии. На месте крушения найден черный ящик, сообщает РИА Новости.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Крушение самолета Ан-12 под Иркутском

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