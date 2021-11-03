Опубликовано фото и видео с места падения Ан-12 под Иркутском

Фотографии с места крушения грузового самолета Ан-12, упавшего при заходе на посадку, опубликовал на своей странице Instagram губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он также сообщил, что на место крушения выехали медики, работают спасатели.

МЧС РФ выложило видеозапись с места ЧП.

Самолет упал в семи километрах от аэропорта Иркутска, возле села Пивовариха, заходя на второй круг посадки. Он следовал с Чукотки, транзитом через Якутск (там делали дозаправку). По данным МЧС, на борту было восемь человек. В данный момент известно о пяти погибших.