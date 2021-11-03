В Минске сообщили подробности катастрофы Ан-12 под Иркутском

В трагически прерванном полете АН-12 над Иркутской областью погибли двое гражданин РФ, трое - Беларуси и двое - Украины. В транспортом ведомстве РБ уточнили, что в 11:34 при заходе на второй круг в аэропорту Иркутска в сложных метеорологических условиях (снег с дождем, ледяной дождь) самолет авиакомпании "Гродно" Ан-12БК EW-518TI потерпел катастрофу в районе населенного пункта Пивовареха.

Воздушным судном, уточнили в Минтрансе, управлял опытный экипаж, а командир самолета имел общий налет более 12 тысячи часов, в том числе на Ан-12 более семи тысяч.

Межгосударственным авиационным комитетом создается комиссия по расследованию авиационного происшествия, в состав которой будут включены представители департамента по авиации, сообщает БЕЛТА.