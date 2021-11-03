Новости

Семак: "Зенит" не может играть против "Ювентуса" с позиции силы 09:05
Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра 08:58
В Кузбассе из-за задымления на шахте эвакуировали 55 горняков 08:55
В аэропортах Москвы из-за тумана вновь задерживаются рейсы 08:54
Мишустин упростил выплаты пострадавшим от чрезвычайных ситуаций 08:52
До 2024 года в России появится не менее 900 молодежных лабораторий 08:25
В аэропорт Хабаровска посетителей пустят только по QR-коду 08:04
В Минздраве предложили сократить срок действия COVID-сертификата 07:13
Новым мэром Нью-Йорка стал бывший темнокожий полицейский Эрик Адамс 07:01
В Хабаровском крае возбудили пять дел о продаже сертификатов COVID-19 06:37
В Свердловской области непривитых работников могут перевести на удаленку 06:36
Врач назвал пять опасных продуктов "шведского стола" 06:30
Терапевт Диана Ким предупредила о последствиях недолеченного гриппа 05:58
Талибы запретили иностранную валюту на территории Афганистана 05:47
Air Canada отстранила от работы 800 человек за отказ вакцинироваться 05:32
На Камчатке введут QR-коды для полетов и поездок по полуострову 05:28
Мясников назвал доводы антипрививочников безграмотностью и словоблудием 04:38
Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19 03:57
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 4 ноября 03:55
Роспотребнадзор запретил ввозить из Турции лимоны с пестицидами 03:30
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации 02:34
В Швеции на посвященном группе ABBA концерте погибли два человека 02:11
Дубль Роналду спас "МЮ" от поражения в матче с "Аталантой" 01:16
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями 01:13
РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы 00:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Где будем смотреть: самые интересные спортивные трансляции 3-7 ноября
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Какие законы вступают в силу в ноябре
Какие законы вступают в силу в ноябре
03.11.2021 08:58
Рубрика: Общество

Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра

Текст: Алексей Рыбин

Туман в столице рассеется к 10 утра. Такой прогноз дали в центре погоды "Фобос", сообщает ТАСС.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Вильфанд объяснил, почему туман в Москве является "радиационным"

По словам ведущего специалиста центра Елены Волосюк, к Москве в настоящий момент приближается атмосферный фронт с усилением ветра, который и разгонит туман.

По той же причине, как отметила Волосюк, в столице будет облачно.

"Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура в Москве - плюс 5-7 градусов, в московском регионе - 3-8 градусов тепла. Ветер к вечеру будет достигать 4-9 м/с", - пояснила синоптик.

Плотный туман в Москве держался с вечера понедельника. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов во всех столичных аэропортах.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

РФ призвала США прислать новых сотрудников для решения визовой проблемы
Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
"Ювентус" обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
BMJ: Испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями
В Хабаровском крае введут QR-коды в ТЦ и общественном транспорте
Как россияне оценивают здоровье после почти двух лет пандемии
Можно и нужно ли быть деликатным в личных конфликтах, касающихся частной жизни людей