Фобос: Туман в Москве рассеется к 10 утра

Туман в столице рассеется к 10 утра. Такой прогноз дали в центре погоды "Фобос", сообщает ТАСС.

По словам ведущего специалиста центра Елены Волосюк, к Москве в настоящий момент приближается атмосферный фронт с усилением ветра, который и разгонит туман.

По той же причине, как отметила Волосюк, в столице будет облачно.

"Во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Температура в Москве - плюс 5-7 градусов, в московском регионе - 3-8 градусов тепла. Ветер к вечеру будет достигать 4-9 м/с", - пояснила синоптик.

Плотный туман в Москве держался с вечера понедельника. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов во всех столичных аэропортах.