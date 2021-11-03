Приморье поставило новый рекорд по вакцинации от COVID-19

Во вторник, 2 ноября, в Приморье первым компонентом вакцины от коронавируса привились 13 581 человек. Это рекордный показатель за весь период прививочной кампании, сообщает пресс-служба правительства края.

Вместе с тем, несмотря на рост темпов вакцинации, в Приморье пришла "четвертая волна" ковида. Причиной этому стал несформированный коллективный иммунитет. Если бы жители края так активно вакцинировались в летние месяцы, то сейчас ситуация была бы лучше. Этого не произошло, и в настоящее время край тоже ставит "рекорды" по заболеваемости. Сегодня количество новых случаев COVID-19 достигло 303, днем ранее - 296. Прогнозы медиков неутешительные.

"С октября начинается эпидемиологический сезон, когда традиционно растет число пациентов с респираторными инфекциями. Задача стояла - вакцинировать до этого периода как минимум 60 процентов взрослого населения. Однако к этому времени привитых было всего около 35 процентов. Этого недостаточно, чтобы в обществе сформировалась иммунная прослойка. А значит заболеваемость будет расти", - пояснили в Минздраве Приморья.