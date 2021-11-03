Жителям Приамурья с медотводом от прививки посоветовали не ходить в ТЦ

Власти Приамурья объяснили, почему жители, имеющие медотвод от прививки против коронавируса, не получат QR-код.

Напомним, в регионе сейчас действуют ковидные ограничения. В столице региона, Благовещенском районе и нескольких крупных городах торговые центра, заведения общепита и спортивные учреждения могут посещать только те, кто имеет QR-код о вакцинации от COVID-19, переболел им в последние полгода или может предъявить ПЦР-тест с отрицательным результатом.

- Что касается медотводов, то ни работать в местах скопления людей, ни посещать рестораны и торговые центры с медотводом нельзя. Нужно понимать: если у вас настолько ослабленное здоровье, что вы не можете пройти вакцинацию, значит, в условиях пандемии у вас очень высок шанс заразиться коронавирусом и получить весь возможный "букет" осложнений. Нужно беречься, - заявил глава региона Василий Орлов.

Справку о медотводе можно получить в медицинском учреждении. Врач определит наличие противопоказаний, а решение о том, что человеку нельзя делать прививку, вынесет медицинская комиссия.